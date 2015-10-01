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إحالة مدير مدرسة و16 معلما بالفيوم إلى الشئون القانونية بسبب الإهمال

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إحالة مدير مدرسة و16 معلما بالفيوم إلى الشئون القانونية بسبب الإهمال إحالة مدير مدرسة و16 معلما بالفيوم إلى الشئون القانونية بسبب الإهمال
قرر المهندس محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إحالة مدير مدرسة أبو جنشو الابتدائية للبنات بمركز أبشواى، و16 من معلمى المدرسة، إلى الشئون القانونية بالمديرية، للتحقيق معهم بسبب الغياب والإهمال فى نظافة المدرسة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوكيل الوزارة، صباح اليوم، لمدرسة أبو جنشو الإبتدائية للبنات، لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث لاحظ إرتفاع نسبة الغياب بين المعلمين، وأن 16 معلما غابوا عن عملهم، اليوم، وحضور مدير المدرسة، متأخرا عن مواعيد العمل، وإهماله في نظافة المدرسة، فقرر إحالتهم للتحقيق.

كما تفقد وكيل الوزارة، مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية، بمدينة الفيوم، والتى تضم 93 فصلا دراسيا، و60 حجرة دراسية، و20 معملا، وتأكد من التزام الطلاب بالحضور، كما أشاد بنظافة المعامل الخاصة بالمدرسة.

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