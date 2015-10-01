محافظ البحيرة ينقل مدير مشروع الرصف الإنتاجى لديوان عام المحافظة

أصدر اليوم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة قرارا بإعادة الهيكلة الوظيفية لمشروع الرصف الإنتاجى التابع للمحافظة.

حيث تضمن القرار نقل إسماعيل حامد المدير التنفيذى للمشروع للعمل مديرا لمكتب متابعة المشروعات الهندسية بديوان عام المحافظة.

وتكليف المهندس السيد عبد المولى مرعى نائب المدير التنفيذى للمشروع الإنتاجى للعمل مديرا تنفيذيا للمشروع بصفة مؤقتة، وذلك لمدة ستة أشهر ـو لحين شغل هذه الوظيفة بإحدى الطرق المقررة قانونا أيهما أقرب.

وكذلك تكليف المهندس مدحت يوسف الشرمة مدير الإدارة الهندسية بالرحمانية بالعمل نائبا للمدير التنفيذى للمشروع الإنتاجى لرصف وإنشاء الطرق بالمحافظة وذلك لمدة ستة أشهر.

كما تضمن القرار تكليف المهندس وهبه محمد مرعى مدير قسم الميكانيكا بالمشروع بالعمل بوظيفة نائب المدير التنفيذية للإدارة الميكانيكية بالمشروع لمدة ستة أشهر.

وتكليف السيد المهندس جمال محمد قطب مدير المكتب الفنى بالمشروع بالعمل نائب المدير التنفيذى للإدارة الفنية بالمشروع لمدة ستة أشهر.

يذكر أن العاملين بمشروع الرصف الإنتاجى قد قاموا بعدة فاعليات احتجاجية خلال الفترة الأخيرة للمطالبة باستبعاد مدير المشروع وكذلك تحسين أوضاعهم المالية.