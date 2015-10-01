محافظ أسوان يعلن مشاركة المدينة السياحية فى معرض المنتجات البيئية ببرلين

أعلن اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، مشاركة أسوان فى معرض المنتجات البيئية والحرف اليدوية بالعاصمة الألمانية برلين، خلال فعالياته التى تنطلق 20 أكتوبر الجارى.

وأكد محافظ أسوان، أن الهدف من مشاركة المدينة السياحية هو عرض العديد من المنتجات الأسوانية، ما يساهم فى فتح المجال أمام تسويق وتصدير هذه المنتجات عالمياً.

وأشار "يسرى"، فى بيان له، إلى أن أسوان من أهم المقاصد للسياحة الألمانية التى تأتى إلى مصر، بما تمتلكه من تنوع فى المنتج السياحى، والذى يمتد إلى السياحة النيلية والبيئية والترفيهية والسفارى والصيد والعلاجية بجانب السياحة الثقافية والأثرية، وأيضاً الطبيعة الخلابة والإبداع والتراث الإنسانى الأصيل.