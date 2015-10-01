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للمرة الثانية.. إحالة أوراق «عادل حبارة» و34 آخرين للمفتي في «مذبحة رفح الثانية»

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للمرة الثانية.. إحالة أوراق «عادل حبارة» و34 آخرين للمفتي في «مذبحة رفح الثانية» للمرة الثانية.. إحالة أوراق «عادل حبارة» و34 آخرين للمفتي في «مذبحة رفح الثانية»

عادل حبارة

أحالت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أوراق عادل حبارة و34 متهمًا فى القضية المعروفة اعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية” ، إلى المفتى، كما قررت تحديد جلسة 14 نوفمبر للنطق بالحكم النهائى فى الدعوى.

 وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

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