أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

دفاع «حبارة»يستنكر ارتداء المتهم بدلة الإعدام خلال محاكمته بـ«مذبحة رفح الثانية»

Google+ Print
دفاع «حبارة»يستنكر ارتداء المتهم بدلة الإعدام خلال محاكمته بـ«مذبحة رفح الثانية» دفاع «حبارة»يستنكر ارتداء المتهم بدلة الإعدام خلال محاكمته بـ«مذبحة رفح الثانية»

أبدى دفاع عادل حبارة، المتهم الأول فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية” سخطه من ارتداء موكله بدلة الإعدام الحمراء، مُعللًا  ذلك الأمر بأنه غير قانونى، نظرًا لسابق قبول الطعن الذى تقدم به حبارة على حكم الإعدام الذي صدر ضده بالقضية.

 وفى ذلك السياق طالب الدفاع بمنظارة الملابس التى يرتديها “حبارة” وباقى المتهمين بداخل محابسهم الفترة الماضية، على أن يتم التحقيق فى تلك الواقعة مع وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الفغار، وكذلك مدير مصلحة السجون.

جاء ذلك بعدما أنتهى ممثل النيابة العامة من سرد أمر الإحالة فى حق المتهمين، مطالبًا بتوقيع العقوبة عليهم، وفقًا لمواد الإتهام المنصوص عليها.

 وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا