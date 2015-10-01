دفاع «حبارة»يستنكر ارتداء المتهم بدلة الإعدام خلال محاكمته بـ«مذبحة رفح الثانية»

أبدى دفاع عادل حبارة، المتهم الأول فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية” سخطه من ارتداء موكله بدلة الإعدام الحمراء، مُعللًا ذلك الأمر بأنه غير قانونى، نظرًا لسابق قبول الطعن الذى تقدم به حبارة على حكم الإعدام الذي صدر ضده بالقضية.

وفى ذلك السياق طالب الدفاع بمنظارة الملابس التى يرتديها “حبارة” وباقى المتهمين بداخل محابسهم الفترة الماضية، على أن يتم التحقيق فى تلك الواقعة مع وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الفغار، وكذلك مدير مصلحة السجون.

جاء ذلك بعدما أنتهى ممثل النيابة العامة من سرد أمر الإحالة فى حق المتهمين، مطالبًا بتوقيع العقوبة عليهم، وفقًا لمواد الإتهام المنصوص عليها.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.