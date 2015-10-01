ضبط 3 من جماعة الإخوان بالإسكندرية

قام ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، بمأمورية بالاشتراك مع ضباط الأمن وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بدائرة قسم ثان الرمل، استهدفت عددا من الأشخاص "ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابى".

وأسفرت المأمورية عن ضبط كل من صبحى ا ش ز 53 سنة طبيب بشرى مقيم دائرة القسم، وحسام م ر ال 45 سنة مدرس مقيم دائرة القسم، وصبرى م م ى 43 سنة محام مقيم دائرة القسم مطلوب ضبطهم فى القضية إدارى قسم شرطة ثان الرمل "الانضمام لجماعة محظورة - تظاهر وتحريض على العنف" وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.