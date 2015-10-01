القبض على ربة منزل وعاطل لاتهامهما بسرقة صيدلية فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث قسم ثانى الإسماعيلية من القبض على ربة منزل وعاطل لاتهامهما بارتكاب واقعة سرقة صيدلية فى دائرة القسم.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل يفيد بتلقيه إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان بسرقة صيدلية الدكتورة (صباح كرم) الكائنة أمام مدرسة على مبارك بشارع الدقهلية ــ دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حال تواجد المجنى عليها( م. أ.ح ) 52 سنة عاملة بالصيدلية مقيمة حى السلام ــ دائرة قسم ثان حضر للصيدلية رجل وامرأة مُنتقبة وتعديا على المجنى عليها وقاما بسرقة مشغولات ذهبية (2 سلسلة ذهبية، قرط ذهبى، وجهاز لاب توب ومبلغ مالى، و2 تليفون محمول وكاميرا ديجيتال ماركة سامسونج).

على الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية ضم المقدم محمد سليمان مفتش مباحث الإسماعيلية والرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان ومعاونيه النقباء عبد الرؤوف شاهين وأحمد ثروت وإسلام مشهور وأنور القاضى.

وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما كل من المدعو (أ. ع. ش) 24 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان سبق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة متجر، هتك عرض، أحداث" والمدعوة (س. م.خ) 34 سنة ربة منزل مقيمة ذات العنوان، وعقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد الأكمنة السرية اللازمة، أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.