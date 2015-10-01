ضبط عاطل استولى على 40 ألف جنيه من مزارع بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطل قام بالنصب على مزراع واستولى على 40 ألف جنيه لإرشاده على مرتكب واقعة مقتل شقيقه.

كان اللواء سعيد شلبى مديرأمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمورمركز شرطة القناطر الخيرية بالواقعة، تبين بالفحص قيام كل من "ناصر .ب.ع" 58 سنة تاجر مواشى ومقيم أبو الغيط – دائرة المركز و"سمير م.ح" 45سنة فلاح ومقيم ذات الناحية، بتضررهما من المدعو " محمد ع.ح" 32 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية، وذلك لقيامه بالنصب عليهما، والتحصل من الأول على مبلغ مالى 40 ألف جنيه مقابل إبلاغهما عن مرتكب واقعة مقتل شقيق الأول المدعو شافعى برعى بتاريخ 5/6/2014م والمتهم فيها المدعو صابر ر.س" 30 سنة عاطل ومقيم بذات الناحية، والمحرر بشأنها المحضر رقم 13407 إدارى مركز القناطر لسنة 2014م.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6663 إدارى مركز القناطر لسنة 2015م، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهم.

ونفاذا لقرار النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبحوزته سلاح أبيض مطواة وبصحبته المدعو " أحمد .م.م" 24 سنة عاطل ومقيم الخرقانية، وبحوزته سلاح نارى طبنجة عيار 9مم تحمل رقم ( 2140101 ) وبخزينتهاعدد 5 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك والمتهم الثانى بقصد النصب عليهما، وأقر الثانى بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وتم التحفظ عليه، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.