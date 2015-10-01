شرطة النقل والمواصلات تضبط 97 بائعا متجولا و19 قضية مخدرات بالمترو

شنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة استهدفت الباعة الجائلين داخل محطات مترو الأنفاق والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والموصلات، عن ضبط قضية سرقة مهمات مصلحية و4 قضايا سرقة عامة وقضية نشل و19 قضية مخدرات و 75 مطلوبين فى تنفيذ الأحكام.

كما تم ضبط 344 شخصا عن طريق الاشتباه الجنائى، ومتسول و19 شخصا لعدم حملهم بطاقة و97 بائعا متجولا.

>