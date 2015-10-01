أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شرطة النقل والمواصلات تضبط 97 بائعا متجولا و19 قضية مخدرات بالمترو

Google+ Print
شرطة النقل والمواصلات تضبط 97 بائعا متجولا و19 قضية مخدرات بالمترو شرطة النقل والمواصلات تضبط 97 بائعا متجولا و19 قضية مخدرات بالمترو
شنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة استهدفت الباعة الجائلين داخل محطات مترو الأنفاق والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والموصلات، عن ضبط قضية سرقة مهمات مصلحية و4 قضايا سرقة عامة وقضية نشل و19 قضية مخدرات و 75 مطلوبين فى تنفيذ الأحكام.

كما تم ضبط 344 شخصا عن طريق الاشتباه الجنائى، ومتسول و19 شخصا لعدم حملهم بطاقة و97 بائعا متجولا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365