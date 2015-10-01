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بلاغ للنائب العام ضد عناصر الإخوان المعتدين على الإعلاميين فى نيويورك

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بلاغ للنائب العام ضد عناصر الإخوان المعتدين على الإعلاميين فى نيويورك بلاغ للنائب العام ضد عناصر الإخوان المعتدين على الإعلاميين فى نيويورك
تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ إلى النائب العام برقم 17298 لسنة 2015 ضد ما وصفهم ببلطجية الإخوان وهم محمد عبد العزيز شوبير، ومحمود الشرقاوى، وبهجت صابر، الذين قاموا بالتعدى على أعضاء الوفد الإعلامى الذين كانوا ضمن الوفد المصاحب للرئيس فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأضاف طارق محمود أن المعتدين منتمون لجماعة إرهابية صادر ضد قياداتها أحكام بالإعدام، وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة راعية للإرهاب لأنها تأوى هاربين من العدالة صادر ضدهم أحكام نهائية وتترك عناصر الإخوان الإرهابية يعتدون مرة تلو الأخرى على الوفود المصرية المصاحبة للرئيس.

وطالب بتحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ ووضع أسماء المقدم ضدهم البلاغ على قوائم ترقب الوصول وأصدار قرارًا فوريًا بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ، كما طالب مخاطبة الإنتربول الدولى لضبط المقدم ضدهم البلاغ واحضارهم تمهيدًا لمحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية.
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