حملات أمنية بالإسكندرية والقليوبية لضبط قضايا المخدرات والتحرش

أمن الإسكندرية يحصد 33 قضية مخدرات و60 سلاحا أبيض و10 حالات تعرض لأنثى فى حملته اليومية

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظتى الإسكندرية والقليوبية حملات لضبط قضايا المخدرات والهاربين من أحكام قضائية وقضايا التعرض لأنثى.>أعدت مديرية أمن الإسكندرية أمس برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، حملة أمنبية، مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية والقوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 قضية حيازة سلاح نارى "بندقية آلية عيار 7.62 ×39 وعدد 31 طلقة من ذات العيار طبنجة عيار 9 مم وعدد 12 طلقة من ذات العيار".

وفى مجال مكافحة جرائم الاتجار وتعاطى المواد المخدرة تم ضبط 12 قضية اتجار فى مخدر الحشيش بعدد 21 طربة "تزن حوالى 5220 جراما"، و4 قضايا اتجار فى مخدر الهيروين "تزن حوالى 350 جراما"، و17 قضية اتجار فى الأقراص المخدرة "بإجمالى عدد 715 قرصا".

وبمجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة البيضاء تم ضبط 60 قضية إحراز سلاح أبيض، وفى مجال مكافحة جرائم المصنفات الفنية والآداب العامة، تم ضبط 6 قضايا استغلال أحداث، وقضية ممارسة دعارة، و10 قضايا تعرض للإناث بالطريق العام، و2 قضية التحريض على الفسق، و8 قضايا محال عامة بدون ترخيص.

وفى مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام تم ضبط هاربين من 15 حكم جناية، و520 حكم حبس، و900 غرامة، و250 مخالفة، و1685 إجمالى الأحكام، و55756 جنيهاً "مبالغ مالية محصلة"، كما تم رفع 95 حالة إشغال طريق متنوعة، وتحرير 2164 مخالفة مرورية متنوعة وجار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة.

ضبط عامل بحوزته بندقية خرطوش بالإسكندرية

>كما نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط عامل بحوزته بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار وردت معلومات تفيد بقيام "طه.أ.ج.ع" 33 سنة عامل يحوز ويحرز أسلحة نارية "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 و3 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته أقر بحيازته للبندقية المضبوطة بقصد الدفاع، واتخذت إجراءات النشر عن البندقية المضبوطة، وتحرر المحضر رقم جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

ضبط عاطل وبحوزته 140 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

>ونجح ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى إحباط ترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم برج العرب من ضبط "عبد الرحمن ع ع م" 25 سنة عاطل بحوزته "140" ألف قرص مخدر وطبنجة تركى الصنع - ماركة إيكول عيار 8.5 مم – وعدد "5" طلقات من ذات العيار، وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

ضبط عاطل بحوزته 15 زجاجة مولوتوف وسلاح أبيض بالخانكة بغرض استخدامها فى أعمال البلطجة

>تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل بحوزته 15 زجاجة مولوتوف وسلاح أبيض بالخانكة بغرض استخدامها فى أعمال البلطجة تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة حول نشاط المتهم، وتم عرض المعلومات علي اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية فأمر بسرعة ضبط المتهم

>تمكن المقدم أحمد الخولى وكيل فرع البحث الجنائى من ضبط المتهم ويدعى "كريم ع ع" عاطل وبحوزته عدد (15) زجاجة مولوتوف وسلاح أبيض مطواة، بمواجهته اعترف بحيازته لزجاجات المولوتوف والسلاح الأبيض لاستخدامهم فى أعمال البلطجة.