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دفاع "حبارة" يطالب بالتحقيق مع وزير الداخلية لارتداء موكله بدلة الإعدام

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دفاع "حبارة" يطالب بالتحقيق مع وزير الداخلية لارتداء موكله بدلة الإعدام دفاع "حبارة" يطالب بالتحقيق مع وزير الداخلية لارتداء موكله بدلة الإعدام
اعترض دفاع عادل حبارة، المتهم الأول فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية" على ارتداء موكله بدلة الإعدام الحمراء، مبررا ذلك الأمر بأنه غير قانونى، نظرًا لسابق قبول الطعن الذى تقدم به حبارة على حكم الإعدام الذى صدر ضده بالقضية - على حد قوله .

وطالب الدفاع بمنظارة الملابس التى يرتديها "حبارة" وباقى المتهمين بداخل محابسهم الفترة الماضية، على أن يتم التحقيق فى تلك الواقعة مع وزير الداخلية، وكذلك مدير مصلحة السجون .

جاء ذلك بعدما انتهى ممثل النيابة العامة من سرد أمر الإحالة فى حق المتهمين، مطالبًا بتوقيع العقوبة عليهم، وفقًا لمواد الاتهام المنصوص عليها .

ويواجه حبارة والباقون تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق .

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر الجنايات مرة أخرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، قد سبق وقضت فى ديسمبر من العام الماضى، بمعاقبة حبارة "محبوس" و6 متهمين آخرين هاربين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

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مصر 365

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