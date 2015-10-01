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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح نارى فى الإسماعيلية

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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح نارى فى الإسماعيلية القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح نارى فى الإسماعيلية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع منطقة مخدرات القناة، ومديرية أمن الإسماعيلية من القبض على أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من البانجو والأقراص المخدرة وسلاح نارى وطلقات.

وكانت معلومات سرية تفيد قيام بعض الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع.

على الفور، تم إجراء التحريات السرية التى أثبتت صدق المعلومات وتم تجهيز حملة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديرية أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من ضبط كل من المدعو (فرج . ع . أ ) بحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 10,500 كيلو جرام ، 100 قرص مخدر، بندقية خرطوش ، 27 طلقة نارية).

كما تمكنت الحملة من ضبط ( عودة . س . س) وشقيقه ( سالم . س . س ) وبحوزتهما ( كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام) والمدعو (حسن . هـ . س ) وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 جرام).

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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