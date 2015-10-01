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مباحث الآداب تضبط 3 فتيات يحرضن على الفسق بالطريق العام فى الإسكندرية

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مباحث الآداب تضبط 3 فتيات يحرضن على الفسق بالطريق العام فى الإسكندرية مباحث الآداب تضبط 3 فتيات يحرضن على الفسق بالطريق العام فى الإسكندرية
نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط فتاة تقوم بتسهيل دعارة فتيات أخريات لراغبى المتعة الحرام.

كانت وردت معلومات للمقدم عادل سلام وكيل قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "هبة م ص م" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو نعيم من ضبط "هبة م ص م" 28 سنة بدون عمل مقيمة المحلة الكبرى محافظة الغربية، و"هبة ا م ا" 21 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم أول المنتزه، و"أية ع ع ا" 24 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان المنتزه، حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية والثالثة بمنطقة المندرة - دائرة قسم ثان المنتزه، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365