مباحث الآداب تضبط 3 فتيات يحرضن على الفسق بالطريق العام فى الإسكندرية

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط فتاة تقوم بتسهيل دعارة فتيات أخريات لراغبى المتعة الحرام.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت وردت معلومات للمقدم عادل سلام وكيل قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "هبة م ص م" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو نعيم من ضبط "هبة م ص م" 28 سنة بدون عمل مقيمة المحلة الكبرى محافظة الغربية، و"هبة ا م ا" 21 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم أول المنتزه، و"أية ع ع ا" 24 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان المنتزه، حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية والثالثة بمنطقة المندرة - دائرة قسم ثان المنتزه، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.