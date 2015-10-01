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مدرب بنفيكا: حققنا فوزا رائعا على فريق كبير

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مدرب بنفيكا: حققنا فوزا رائعا على فريق كبير مدرب بنفيكا: حققنا فوزا رائعا على فريق كبير

(إفي): أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لبنفيكا البرتغالي أن فريقه حقق "فوزا كبيرا" على أتليتكو مدريد الإسباني، والذي وصفه بـ"الفريق الكبير" بهدفين لواحد في ثاني جولات المجموعة الثالثة بدوري الأبطال الأوروبي.

وأوضح فيتوريا، عقب المباراة "بداية أود أن أقول إننا قدمنا مباراة متكاملة للغاية أمام فريق قوي للغاية. قبل عامين وصل إلى نهائي دوري الأبطال، كنا نعرف أن الأمور ستكون صعبة للغاية"، مشيرا إلى أن الفريق تدرب على جمل تكتيكية تعتمد على الأطراف، ومنها جاء هدفا (النسور).

وأشار "لقد قمنا بتحليل المنافس بصورة جيدة. دائما ما نقوم بذلك. ينبغي على جميع الفرق القيام بهذا. بالطبع النتيجة كانت الاعتماد على الأطراف في الهجوم، ومن هنا كانت بداية كرتي الهدفين. من الجيد أن اللاعبين نفذوا تعليمات الجهاز الفني على أرضية الملعب".

وأعرب المدرب عن سعادته بتحقيق العلامة الكاملة في المباراتين اللتين خاضهما في دوري الأبطال هذا الموسم، ولكنه أكد أن اعتبار التأهل إلى دور ثمن النهائي محسوم خطأ فادح.

وأضاف "كان اللاعبون بحالة جيدة للغاية. تمكنوا من الصمود عندما كانوا تحت الضغط".

وأردف "لابد من تهنئة الفريق. لقد كان فوزا هاما للغاية، ولكن لم يحسم شيئا بعد. من الهام معرفة أن اللاعبين ينفذون تعليمات الجهاز الفني. لابد من تهنئتهم".

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