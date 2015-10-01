الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي يهنيء رونالدو بعد هدفيه في دوري الأبطال

(إفي): قدم لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق آلان شيرار، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، التهنئة لنجم لريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو على هدفيه اللذين سجلهما في مرمى مالمو السويدي في دوري الأبطال الأوروبي.

وبموجب الهدفين تعادل رونالدو مع الإسباني راؤول جونزاليس كالهداف التاريخي لريال مدريد في كل المسابقات (323 هدفا) كما أنه تخطاه كالهداف التاريخي للنادي الملكي في دوري الأبطال (67 هدفا).

وكتب شيرار (45 عاما) على حسابه بشبكة (تويتر) الاجتماعية "هذا هو ما أطلق عليه هداف غزير الإنتاج، أحسنت يا رونالدو".

يشار إلى أن لاعب نيوكاسل الإنجليزي السابق هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز بـ260 هدفا بما يزيد بـ73 هدفا عن أندي كول و75 هدفا عن واين روني.