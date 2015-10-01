رونالدو: لست مجبرا على الحديث للإعلام.. أقاطعه لهذا السبب

كشف كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني عن سبب رفضه للتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة الفترة الماضية.

وكسر الدولي البرتغالي حاجز الصمت مع الإعلام الذي رفض الحديث معه قرابة الستة أشهر الماضية.

وتحدث رونالدو مع إذاعة (كوب) الإسبانية بعد تسجيله لهدفين قاد بهما فريقه للفوز خارج ملعبه على مالمو السويدي الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وصرح رونالدو بأنه "لا يتحدث للإعلام لأن هناك شيئا ما ليس على ما يرام".

وأضاف "الجميع بإمكانه أن يعتقد ما يريد. لا أتحدث مع الإعلام لأن الأسئلة ليست جيدة. هذا هو السبب".

واستدرك "لماذا تسألون عن أشياء حدثت منذ خمسة أو ستة أشهر؟"

وأردف "فلتسألونني عن ما يحدث اليوم وليس أشياء حدثت منذ زمن بعيد. لماذا علي دائما التحدث؟ لست مجبرا على ذلك".