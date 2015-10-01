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دونجا يبرر استدعاء صاحب الـ 35 عاما للبرازيل على حساب باتو

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دونجا يبرر استدعاء صاحب الـ 35 عاما للبرازيل على حساب باتو دونجا يبرر استدعاء صاحب الـ 35 عاما للبرازيل على حساب باتو

برر كارلوس دونجا مدرب البرازيلي اختياره لريكاردو أوليفيرا مهاجم سانتوس بدلا من أليكساندر باتو لاعب ساو باولو.

وقال دونجا في تصريحات لموقع (UOL) البرازيلي:"اخترت ريكاردو أوليفيرا رغم أنه يبلغ من العمر 35 عاما لأنه هو هداف الدوري البرازيل الأن".

دونجا أتبع "أوليفيرا يسجل من الطرف الأيمن ومن الطرف الأيسر ويسجل من العمق، ويعيش فترة رائعة في مسيرته".

ريكاردو أوليفيرا لاعب ميلان السابق لم يلعب لمنتخب البرازيل منذ عام 2005، إذ أنه خاض معهم 11 مباراة سجل فيها 3 أهداف.

وعن عدم استدعاء أليكساندر باتو قال دونجا:"ريكاردو أوليفيرا يلعب كرأس حربة صريح وهذا ما نحتاجه، أما باتو فيلعب على الطرفين، حيث نمتلك دوجلاس كوستا بالفعل".

المنتخب البرازيلي سيلاقي منتخبي فنزويلا وتشيلي خلال الشهر الحالي ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2018 بروسيا.

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