مراجعة 466 قرارا هندسيا للجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنيا

أعلنت إدارة التفتيش الفنى الهندسى بمحافظة المنيا على الانتهاء من مراجعة تراخيص عدد 121 مبنى بالوحدات المحلية التسع، وعدد 112 من المقايسات والمستخلصات الختامية الجارية للعمليات المختلفة وذلك على مدار السبعة أشهر الماضية.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التى بذلتها الإدارة، حيث تم مراجعة عدد 466 قرارا هندسيا خاصا بلجنة منشآت آيلة للسقوط بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة، وتقييم تنفيذ بعض المشروعات بمديريات الخدمات والتي منها ( الأوقاف – الصحة – الطرق –الإسكان – الشباب والرياضة ) ، كما تم فحص عدد 58 شكوى من خدمة المواطنين وتشكيل عدد 28 لجنه لفحص الموضوعات الهامة بالاشتراك مع عدد من الإدارات المختلفة .

أوضح المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسى للمحافظة، أنه تم فحص عدد 62 مقايسة لصيانة المدارس ومراجعتها على الطبيعة من قبل الإدارة وإعادة جميع المقايسات مرة أخرى لخفض قيمه التكلفة الإجمالية للصيانة وفحص عدد 8 أبراج مقامة بشارع السلام البحرى لمركز ومدينة مغاغة وأعمال تطوير مبانى التأمين الصحى ومتابعة الموقف التنفيذى لعملية إنشاء المجزر الآلى بالمنيا الجديدة .

وفى مجال أعمال الرصف تم معاينة جميع الطرق التى تم رصفها خلال الخطة الموحدة للعام 2014-2015 وفحصها وتقييمها بمعرفة الجهات المكلفة بمرافقه فنيى الطرق ومجالس المدن و تحديد الطرق التى تحتاج إلى ترميم أو إزالة تعديات عليها مع متابعة تنفيذ واستلام الطرق ومراجعة تنفيذ المقايسات لتحقيق أعلى خدمة.

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