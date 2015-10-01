محافظ أسيوط يوقف مشرف نظافة عن العمل ويحيل واقعة تزوير للنيابة العامة

أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تعليماته بوقف مشرف بقطاع النظافة بمنطقة الوليدية عن العمل، لاتهامه بتحصيل رسوم نظافة من بعض أصحاب محلات منطقة الوليدية بإيصالات وهمية وبتوقيعات مزورة وإحالة الموضوع للنيابة العامة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من محمد حلمى رئيس حى شرق للمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، باكتشافه واقعة تزوير ونصب على المواطنين، والتى تفيد بقيام أحد مشرفى النظافة بمنطقة الوليدية بتحرير محاضر مخالفات نظافة مزورة وغير مسلسلة وغير مرقمة ولا يوجد بها كعوب وقيامه بتزوير توقيعات رئيس الحى ونائبه والمشرف المختص بالمنطقة وعدم تسليم المحاضر المحررة لشرطة المرافق والتى تقوم بدورها باستدعاء المواطن المحرر له المخالفة وتغريمه الغرامة المقررة قانوناً.

وبجرد عهدة المشرف تم العثور على 22 محضر مخالفات متبقية من إجمالى عدد 2 دفتر قام باستلامها من مدير المخازن بالحى أى أن المحاضر التى لم يتم تحريرها هى محاضر تم استخدامها بطريقة غير مشروعة، وتم تزوير أكلاشيه نائب رئيس الحى، كما تبين عدم تسجيل هذه المحاضر بالدفتر المختص بالتسجيل وتبين أيضا عدم تسليمها لشرطة المرافق.

كما عثر بحوزته على محضر منسوب صدوره لقطاع النظافة بحى شرق وعليه توقيع نائب رئيس الحى "فورمة" غير محددة المعالم أو معروفة وأيضا توقيع مزور لرئيس الحى.

وعلى الفور تمت إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية بالحى لإجراء تحقيق عاجل مع كافة مشرفى قطاع النظافة بمنطقة الوليدية وكذا مستلم الدفاتر، كما تم تشكيل لجنة لجرد عهدة المذكور واستلام باقى الدفاتر وحصر عدد المحاضر التى تم تزويرها واستخدامها بطريقة غير شرعية.

وبعرض المذكرة على محافظ أسيوط وافق على وقف المشرف المتهم عن العمل وإحالة الموضوع للنيابة العامة.