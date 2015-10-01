700 فدان زراعى مهدد بالبوار بـ"البصارطة" فى دمياط لعدم توافر مياه الرى

اشتكى مزارعو قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط من ندرة مياه الرى بما يهدد ببوار 700 فدان من أجود الأراضى الزراعية بالقرية وذلك منذ أبريل 2012 وحتى الآن، حيث أكد المتضررون أن المشكلة تكمن فى وجود ماسورة قطرها 70 سم وهى تمر على مصرف البصارطة وتغذى هذه الأراضى وطالبوا بتغيير قطر هذه الماسورة إلى قطر 2 متر وبطول 30 مترا.

ويقول محمد على عبد الله أحد المزارعين: إننا ذهبنا إلى إدارة الرى بدمياط مرات عديدة ولا يوجد استجابة لشكوانا والسبب هو تعنت إدارة الرى بزعم عدم توافر ميزانية لتغيير قطر وطول ماسورة الرى المغذية لأراضى القرية.

وأضاف شيبة الحمد أحد أبناء القرية أن الأهالى تروى حاليا الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى لأنه لا يتوافر بديل وهى كارثة محققة لما تسببه مياه الصرف من أضرار للمزارعين وللمحصول الذى يروى بها.

وناشد مهندس محمد بحيرى أحد أبناء القرية المسئولين بمديريتى الزراعة والرى بدمياط الاهتمام بهذه المشكلة حفاظا على هذه المساحة بدلا من أن تتحول إلى أراضٍ بور ويتم تحويلها إلى مبانٍ وتفقد دمياط مساحة شاسعة من الأراضى الزراعية بسبب التعنت الإدارى.