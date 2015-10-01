وزير الصحة والسكان يشيد بالخدمات الطبية المُقدمة للمصابين المصريين بالسعودية

أشاد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بالخدمات الطبية المُقدمة بمستشفيات المملكة العربية السعودية، للمُصابين المصريين في حادث التدافع بمشعر “مِنى”، أثناء أداء مناسك الحج لهذا العام، كما أشاد أيضًا بحفاوة الاستقبال والترحاب من جانب وزير الصحة السعودي، المُهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وقال “راضي”، في تصريحاتٍ صحفية، أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية، بهدف الاطمئنان على صحة المصابين المصريين في حادث “منى”، إن وزير الصحة السعودي، قد أمر فور وصوله بتشكيل فريق عمل لمرافقته أثناء مروره على المستشفيات التي يعالج بها المصابين المصريين للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتيسير إجراءات التعرف على المتوفين المصريين.

وتسلم وزير الصحة والسكان، من نظيره السعودي، صور المتوفين والمصابين وبياناتهم، وذلك في إطار إجراءات تسهيل التعرف على المصابين والمتوفين من قبل ذويهم، بالإضافة إلى ذلك وافق وزير الصحة السعودي، على أخذ عينات “ DNA ” من أقارب المفقودين المصريين، لمقارنتها بالجثامين التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن، وذلك لتسهيل التعرف عليها.