"قوى عاملة شمال سيناء" تعلن تجهيز كشوف العمال المستحقين لمنحة عيد الأضحى

أعلن حسن أبودرب مدير عام القوى العاملة بشمال سيناء، عن تجهيز كشوف العمال أصحاب الحرف بشمال سيناء، غير المؤمن عليهم لصرف منحة عيد الأضحى المبارك.

وأشار "أبودرب" فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن مديرية القوى العاملة بشمال سيناء أعدت كشفا يتضمن أسماء 900 عامل من أصحاب حرف مختلفة وجارى مراجعتها فى التأمينات الاجتماعية لاعتماد صرف المكافأة الخاصة بعيد الأضحى وقدرها 200 جنيه لكل عامل .

من ناحية أخرى أشار مدير القوى العاملة بشمال سيناء، إلى تواصل أعمال التدريب على الحرف المختلفة بورش بمراكز تدريب الحرف المختلفة والمشغولات، الكائنة فى مدينتى العريش وبئر العبد والتى يستفيد منها 75 متدربا من الشباب بمختلف الأعمار.

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