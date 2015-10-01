"المهندسين بالإسكندرية" توافق على ضم طلاب كلية الهندسة لبرنامجها التدريبى

قالت سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إنه تمت إضافة طلاب كليات الهندسة بالإسكندرية إلى البرامج التدريبية الداخلية بالنقابة، بهدف إعداد مهندسى المستقبل لسوق العمل، وأكدت أن النقابة حريصة على أن تكون واقفة على أرض صلبة والعمل على إزالة كل المعوقات التى تقابل المهندسين.

وأشارت المهندسة سمر شلبى خلال مؤتمر "رؤية النقابات نحو تدريب متطور متميز" إلى أهمية لجان التدريب فى النقابات وما تمثله من أهمية فى إعداد وتقديم العديد من الدورات التى من شأنها جاهزية المهندس لسوق العمل ومواكبة كل ماهو مستجد فى المجال الهندسى.

وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة لدراسة وبحث تمويل أنشطة التدريب بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، تطبيق مقومات ومعايير التدريب المتميز فى جميع الخدمات التدريبية التى تقدمها النقابة العامة والنقابات الفرعية، والاستفادة من المنح والدورات التدريبية المجانية التى تقدمها شركة مايكروسوفت وخاصة فى مجال ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتدريب واعتماد مدربين متخصصين فى تقديم دورات Cicsco وإنشاء أكاديميات سيسكو بالنقابة العامة والنقابات الفرعية المؤهلة لذلك.

كما أوصى المؤتمر بنشر قصص النجاح فى مجال التدريب والتى قدمتها النقابات الفرعية أثناء انعقاد الورشة على الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للنقابة العامة والنقابات الفرعية للاستفادة منها والتأكيد على تطبيق لائحة التدريب المعتمدة فى كل النقابات الفرعية وكذلك معايير اعتماد جهات ومراكز التدريب والمحاضرين مع إرسال بياناتهم أولا بأول إلى إدارة التدريب والتوظيف الهندسى بالنقابة العامة .

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