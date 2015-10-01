وصول 2861 حاجا لميناء نوبيع

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة، وعلى متنها 1898 حاجا و46 باص حج خلال رحلتى وصول، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 613 حاجا و10 باصات حج و2 سيارة، والسفينة سينا وعلى متنها 21 شاحنة و13 باص حج.

وأضاف عبد الرحيم فى بيان، شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 387 راكبا منهم 350 حاجا و19 باص حج 2 باص جيت و 16 باص مناسك و2 شاحنة.

كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 747 راكبا و8 سيارات و1 باص جيت والعبارة برنسيسة وعلى متنها 595 راكبا و5 سيارات.