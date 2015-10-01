أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة 60 حالة تعديات على الأراضى الزراعية فى أبوقرقاص بالمنيا

Google+ Print
إزالة 60 حالة تعديات على الأراضى الزراعية فى أبوقرقاص بالمنيا إزالة 60 حالة تعديات على الأراضى الزراعية فى أبوقرقاص بالمنيا
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا بالتعاون مع الإدارة الزراعية، من رفع وإزالة عدد 60 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وذلك خلال حملات الإزالة التى تجرى على مستوى المحافظة، فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى الزراعية داخل زمام المحافظة.

وأوضح التقرير الذى عُرض على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا جهود الوحدة المحلية، حيث تم إزالة عدد 60 حالة بالوحدة المحلية لقرية إبيوها (قرية منسافيس حوض القناوى) على مساحة 2 فدان و3 قراريط .

ومن جانبه كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بمجرد الشروع بالبناء أو التعدى عليها وإزالة جميع التعديات، خاصة التى لا تزال فى المهد، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365