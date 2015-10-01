إزالة 60 حالة تعديات على الأراضى الزراعية فى أبوقرقاص بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا بالتعاون مع الإدارة الزراعية، من رفع وإزالة عدد 60 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وذلك خلال حملات الإزالة التى تجرى على مستوى المحافظة، فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى الزراعية داخل زمام المحافظة.

وأوضح التقرير الذى عُرض على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا جهود الوحدة المحلية، حيث تم إزالة عدد 60 حالة بالوحدة المحلية لقرية إبيوها (قرية منسافيس حوض القناوى) على مساحة 2 فدان و3 قراريط .

ومن جانبه كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بمجرد الشروع بالبناء أو التعدى عليها وإزالة جميع التعديات، خاصة التى لا تزال فى المهد، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية.