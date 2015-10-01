المياه تغرق نفق مشاة طرة الحجارة والأهالى يستغيثون بمحافظ القاهرة

سيطرت حالة من الغضب والاستياء الشديدين على سكان طرة الحجارة، بسبب غرق نفق مشاة "مدبح طرة – طرة الحجارة" واستمرار عمليات طفح مياه المجارى بنفق المشاة، وسط اتهامات لمسئولى المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بالإهمال.

وأكد محمود موسى "موظف بمترو الأنفاق" أن النفق ممتلئ بالمياه ولا يستطيع الطلبة الوصول إلى المدارس، ولا أحد يستطيع أن يواصل طريقه للوصول إلى السوق العمومى لشراء احتياجات المعيشة، مشيراً إلى وجود حالة كبيرة من الزحام داخل النفق.

وطالب موسى، بسرعة تدخل الجهات المختصة، مشيراً إلى أنهم يعانون من ذلك منذ أسبوع وحتى الآن وتزداد المياه.