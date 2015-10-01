فى بث مباشرمن المترو بوليتان عرض أوبرا “الترافاتورى” بالأوبرا السبت المقبل

تنقل دار ا؟لأوبرا على الهواء مباشرة من اوبرا المتروبوليتان الامريكية الاوبرا النادرة” الترافاتورى” للمؤلف الايطالى العالمى “فيردى”،وذلكفى السابعة مساء السبت 3 اكتوبر على المسرح الصغير.

ويشكل العرض مع أوبرا “ريجوليتو” و”لاترافياتا” مايسمى بالثلاثية الشعبية ،ووضعها “فيردى” مستلهماً دراما الترابادور لـ انطونيو جارسيا جيتيريس ،وكتب نصها سالفادورى كامارانو ،وعرضت لاول مرة فى عام 1853 على مسرح أبوللو فى روما ,

و تدور قصتة الاسطورية اثناء الحرب الاهلية باسبانيا خلال القرن الخامس عشر ،حول ابنا الكونت “دى لونا” اللذان اختطفت الساحرة احدهما بعد ميلاده مباشرة، انتقاماً من والده، وبعد وصولهما الى سن الشباب يتحولان الى عدوان يتنافسان على قلب الجميلة “ليونورا “التى تكتشف حقيقتهما وتحتفظ بالسر لنفسها الى ان يتقاتلان وتتوالى الاحداث .

الجدير بالذكر ان تقديم العرض ياتى عقب نجاح دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم فى تجديد رخصة البث المباشر لعروض للعام السادس على التوالى، حيث يشهد هذا الموسم نقل 10 اوبرات، هى الترافاتورى ، عطيل ، تانهاويزر ، توراندوت ، مدام بترفلاى ، روبيرتو ديفيريكس ، اليكترا ، لولو ، الناى السحرى ومانون .

و يأتى تجديد رخصة النقل الحصرى والمباشر لعروض اوبرا المتروبوليتان فى اطار التواصل بين الاوبراتان ،وبهدف إيجاد حالة من الرواج الفني والثقافي فى مصر وللتعريف بثقافات العالم المختلفة من خلال خطة ترسخها إدارة الأوبرا ،وتتوافق مع أهدافها لإثراء الحياة الفنية فى مصر

المعروف أن التقنية التي تنقل بها العروض عالية الجودة وتتميز بالصوت المجسم وشاشة العرض الضخمة بمساحة المسرح الصغير بحيث يشعر المشاهد بأنه داخل مسرح المتروبوليتان بأمريكا ووضعت دار الأوبرا المصرية كافة الاحتياطيات والمواصفات العالمية المتعارف عليها فى هذا المجال من اجل ضمان جودة البث .