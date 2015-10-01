ديانا حداد: كل عام وأنا اليوم عيد ميلادي

تحتفل الفنانة ديانا حداد اليوم بعيد ميلادها الـ 39 ، وقد قامت بالمناسبة بنشر صورة على "إنستقرام"، وكتبت "إحم إحم اليوم عيد ميلادي بأجمل أيام حياتي أحب أحتفل مع أغلى ناس وأحلى عالم فى حياتي كل عام وأنا بخير".

فانز ديانا، قاموا بتدشين هاشتاغ "بالحب نعايد برنسيستنا ديانا حداد"، فانهالت التعليقات من محبي ديانا الذين هنأوها بالمناسبة، وتمنوا لها السعادة والنجاح.

من ناحية أخرى، تسافر ديانا حداد إلى بيروت خلال الأيام المقبلة لتصوير أغنية "يا بشر" التي تحمل عنوان ألبومها الأخير على طريقة الفيديو كليب، في تعاون جديد يجمع بينها وبين المخرج فادي حداد.

يشار إلى أن آخر نشاطات ديانا حداد كانت إحيائها لحفل عيد الأضحى المبارك في سوق واقف.