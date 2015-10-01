صورة نوال الكويتية مع محمد عبده تستفز فنانين عرب

نشرت الفنانة نوال الكويتية، عبر حسابها الخاص على "تويتر" و"إنستقرام" صورة من كواليس برنامج "فنان العرب" تجمعها بفنان العرب محمد عبده، الذي يشارك فيه إلى جانب الفنانين أصالة وعبد الرويشد، كثلاثة أعضاء في لجنة التحكيم.

بعد نشر الصورة، إنهالت التعليقات على " تويتر" ترحب بإجتماع فنان العرب محمد عبده مع نوال الكويتية التي لقبوها بـ"فنانة العرب"، في برنامج واحد، من بينها تغريدة للفنانة أصالة التي كتبت لـ نوال" بالتوفيق يا حظنا بك، نوال الإحساس والثقافة والموهبة وشو في أهم من هيك"؟".

نوال ردت على تغريدة أصالة بتغريدة مماثلة وكتبت لها" الأهم من هيك حبيبتي وجودي مع ثلاثة عمالقة انتِ والرويشد وعبده، وأتمنى لكم التوفيق في كل الحلقات".

وفي الإطار نفسه، نشر الفنان فايز المالكي صورة تجمعه بالفنان محمد عبده وكتب تحتها"كل التوفيق لفنان العرب محمد عبده في برنامج " فنان العرب" على شاشة دبي الاولى".

اللافت أنه بعد مرور ساعات قليلة على نشر نوال صورتها مع محمد عبده، نشرت الفنانة أحلام صورتين لـ شقيقها الكبير ياسر وفنان العرب محمد عبده وهما موجودان في بيتها".