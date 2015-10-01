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ولد الديرة ينسحب من مسرحية "هذا هو الكويتي" ويفضح الشركة المنتجة

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ولد الديرة ينسحب من مسرحية "هذا هو الكويتي" ويفضح الشركة المنتجة ولد الديرة ينسحب من مسرحية "هذا هو الكويتي" ويفضح الشركة المنتجة

الخميس 01-10-2015 14:21

أعلن الفنان خالد العقورقة الشهير بولد الديرة عبر صفحاته الخاصّة على موقع التواصل الاجتماعي، عن انسحابه من مسرحية "هذا هو الكويتي" إذ كتب " أشكر جمهوري العزيز على دعمكم وتواصلكم المستمر والذي تجلى في عملي الأول بعد انقطاع وغياب 6 سنوات عن الساحة الفنية الخليجية ولكن مع الأسف، مدة تواصلي معكم عبر هذا العمل قصيرة المدى حيث أعلن أمامكم الآن إنسحابي من مسرحية "هذا هو الكويتي" بسبب عدم قدرة الشركة المنتجة على تغطية ودفع أجري، بل ومساومتي على ذلك، ولم يكن أمامي سوى قرار الإنسحاب وان شاء الله التقي معكم في أعمال مقبلة وسامحوني على القصر".
يذكر أن مسرحية " هذا هو الكويتي " من تأليف نايف الراشد ومن اخراج صالح الحمر ويشارك في بطولتها ولد الديرة ، خالد العجيرب ، شهاب حاجيه ، سوسن الهارون ، سلطان الفرج، ونخبة من الفنانين الشباب وتناقش العديد من القضايا الجريئة في المجتمع الكويتي بإطار ساخر وكوميدي .

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سيدتي