الصور الأولى لـ بيرين سات في الجزء الخامس من "حريم السلطان" وهذا موعد عرضه

ينتظر محبو الدراما التركية بشغف انطلاق عرض مسلسل "السلطانة كوسيم" يوم السابع من أوكتوبر الجاري على شاشة "ستار" التركية، حيث ستقوم الصفحة المخصّصة لمتابعة أخبار المسلسل بترجمته وبثّه إلى الجمهور العربي فور انتهاء الحلقة في تركيا.

العرض الأوّل للمسلسل سيشهد احتفالاً في مدينة "كان" في فيلا تاريخية، حيث ستجتمع 600 شخصية من بينهم الممثلين والمنتجين، وسيتم عرض المسلسل لأوّل مرة عبر برنامج تلفزيوني.

الحفل سيقام في منطقة الريفييرا الفرنسيّة وتضم قائمة المدعويين بطلة المسلسل بيرين سات وهوليا افجار وايكين كوج والمنتج تيمور.

بيرين التي لن تطل في المسلسل بشخصية السلطانة كوسيم قبل عشر حلقات، حيث ستركز الحلقات الأولى على شخصية السلطانة في عمر الطفولة، عادت للتو من أميركا حيث قضت عطلة العيد مع زوجها كينان دوغلو، الذي عرض عليها السفر للاسترخاء بعد فترة من الضغوطات التي تعرضت لها بسبب الشائعات التي تطاردها، وتنتظر بشغف انطلاق عرض مسلسلها لمعرفة صداه مقارنة بسلسلة "حريم السلطان" التي شهدت نجاحاً منقطع النظير.

وبالعودة إلى "السلطانة كوسيم"، فقد أكّدت الشركة المنتجة أنه سيكون الجزء الخامس من مسلسل "حريم السلطان"، إذ أنه سيروي سيرة حياة أحفاد السلطان سليمان والسلطانة هيام، وقد تمّ الإعلان عنه في الحلقة الختاميّة من "حريم السلطان".

والعمل الذي كان متوقعاً عرضه في شهر سبتمبر الماضي وتم تأجيله لشهر أكتوبر، كان سبباً في تحويل مواقع التواصل اﻻجتماعي في تركيا إلى ساحة لهجوم عنيف على الشركة المنتجة، حيث اتهم أتراك ينتظرون المسلسل بشغف، الشركة بأنّها لم تقم بأي دعاية تليق بعمل فخم ينتظره المشاهدون بعد أسبوع، وحتى الموقع الرسمي للشركة ﻻ يظهر أي استعدادات استثنائية، فلا صور ترويجيّة ظهرت، وﻻ إعلانات ترويجيّة حتى، كما أنّ ظهور المسلسل في إعلان قناة "ستار تايمز" كان خجولاً، مما عزّز الشائعات والتساؤﻻت والشكوك حول تعرّض المسلسل للتأجيل مرة أخرى.

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