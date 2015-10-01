مصرع وإصابة 2 فى انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة الصحراوى

استقبل مستشفى السويس العام صباح اليوم مصابا وآخر جثة هامدة على خلفية وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة الصحراوى، وأدى الحادث لتوقف الطريق 20 دقيقة قبل عودته للعمل مرة أخرى بعد رفع مخلفات الحادث.

تلقى الدكتور لطفى عبد السميع وكيل وزارة الصحة، إخطارا من استقبال المستشفى العام بوصول مصاب بكسور وجروح وآخر متوفى على خلفية انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 66 بطريق السويس القاهرة الصحراوى اتجاه السويس.

قال مصدر طبى، إن المصاب بحالة جيدة وتم إسعافه، وجار تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.