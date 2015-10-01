السيطرة على حريق بشقة بقليوب دون إصابات

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بشقة بناحية منطى بمركز قليوب دون وقع ثمة إصابات.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وبالفحص، تبين نشوب الحريق بشقة ملك المدعو" تامر أحمد بيومى 34 سنة" موظف، وأتت النيران على جميع الأجهزة الكهربائية والأنتريه بالكامل.

ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبسؤال مالك الشقة، قرر أنه علم من الأهالى بنشوب الحريق حال تواجده بعمله، وعلل سبب الحريق حدوث ماس كهربائى ولم يتهم أحدا بذلك.

وتم التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4965 إدارى مركز قليوب لسنة 2015 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق .