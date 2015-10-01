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رفض استئناف 8 عناصر إخوانية بالسويس وتجديد حبسهم 15 يومًَا

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رفض استئناف 8 عناصر إخوانية بالسويس وتجديد حبسهم 15 يومًَا رفض استئناف 8 عناصر إخوانية بالسويس وتجديد حبسهم 15 يومًَا
قررت محكمة الاستئناف بالسويس صباح اليوم الخميس، عدم قبول استئناف 8 من عناصر تنظيم الإخوان الأرهابى على قرار حبسهم، وقررت تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

كان تمكنت قوات الأمن والمباحث الجنائية من ضبط المتهمين شهر يونيو الماضى، على خلفية مشاركتهم بإحداث العنف وتظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابى وصدور قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وهم كل من المتهمين هم "أحمد. م"، "محمود.م"، "عادل .س"، "عثمان . هـ"، " أحمد . أ"، " خالد . أ "، "حسن . ع "، " جمال، أ".
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