4 ملثمين يستولون على سيارة ربع نقل من سائقها بالطريق الزراعى فى بنها

تمكن 4 أشخاص ملثمين من سرقة سيارة ربع نقل من سائقها أثناء سيره بالطريق الزراعى بالقرب من كوبرى الشموت بمدينة بنها.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول بنها، يفيد تلقيه بلاغا من "محمد عبد الفتاح أحمد جبريل" 24 سنة سائق أنه حال سيره بالسيارة رقم 6238 ب ر ج ربع نقل بيضاء اللون ماركة شيفروليه محمل عليها كمية من الخضروات بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى متجها لسوق الجملة بمدينة بنها، وبالقرب من كوبرى الشموت، فوجئ بسيارة ربع نقل ماركة نيسان بيضاء اللون تصطدم به وتجبره على التوقف، وترجل منها أربعة أشخاص ملثمين واستولوا منه على السيارة وتليفونه المحمول تحت تهديد السلاح النارى وفروا بالسيارتين هاربين اتجاه القاهرة، ولم يتمكن من التقاط أرقامها، تم اتخاذ إجراءات النشر عن السيارة فى حينه.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7425 جنح قسم أول بنها لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.