القبض على المتهمين بذبح مزارع بسبب علاقته الآثمة بشقيقة أحدهم فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المنشأة بسوهاج، برئاسة المقدم أحمد شوقى زيدان رئيس المباحث من كشف غموض العثور على جثة مزارع يرتدى كامل ملابسه ملقاة بالزراعات وبها جروح ذبحية وطعنية بالوجه والظهر .

كان تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من الأهالى، بالعثور على جثة مزارع داخل الزراعات بدائرة مركز المنشأة ولم يتعرف عليها أحد.

وعقب تقنين الإجراءات ونظرا لما شكلته الواقعة من خطورة إجرامية ومردود سلبى على الحالة الأمنية، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالمنعم رئيس فرع الأمن العام والعقيد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب.

وبالمعاينة تبين أنها جثة لـ"أ إ أ" 21 عاما مزارع ويقيم دائرة مركز أدفو أسوان يرتدى كامل ملابسه وتبين إصابتها "بجروح ذبحية وطعنية بالوجه والظهر"، ووجدت الجثة مسجاة على الأرض داخل الزراعات بناحية قرية الكوامل قبلى دائرة المركز وغارقة فى دمائها.

تم وضع خطة بحث كان من أهم بنودها فحص علاقات المجنى عليه ومحاولة التوصل إلى شهود للواقعة وتحديد آخر من تواجد مع المجنى عليه، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م ع ع" 24 عاما مزارع و "ع ع ع ح" 25 عاما مزارع و"م ع ع ح" 18 عاما مزارع و "أ ع ع ح" 25 عاما مزارع ويقيمون بناحية الكوامل قبلى دائرة المركز.

وأشارت التحريات إلى أن المجنى عليه والذى كان فى زيارة لأقاربه ارتبط بعلاقة آثمة مع شقيقة المتهم الأول 20 عاما مطلقة، وعليه اتفق المتهمون على التخلص منه فقام الأول بالاتصال به هاتفياً لاستدارجه لمكان ارتكاب الواقعة بحجة تعاطى المخدرات سوياً وقاموا بالإجهاز عليه وقتله بساطور وعصا .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو الوارد سلفاً وأرشدوا عن مكان هاتف المجنى عليه والأدوات المستخدمة، تم التحفظ عليهم وأضافوا بأنهم قاموا بحرق عدد "1" هاتف محمول آخر خاص به، وأرشدوا عن مكان دفن المخلفات تم استخراجها، وتحرر عن ذلك رقم 4692 إدارى مركز شرطة المنشأة، وجارى العرض على النيابة العامة.

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