أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط "الحشاش" وصديقه بحوزتهما 27 كيلو بانجو وبندقية خرطوش فى الشرقية

Google+ Print
سقوط "الحشاش" وصديقه بحوزتهما 27 كيلو بانجو وبندقية خرطوش فى الشرقية سقوط "الحشاش" وصديقه بحوزتهما 27 كيلو بانجو وبندقية خرطوش فى الشرقية
تمكن الرائد أحمد بهى رئيس مكافحة مخدرات فاقوس بالشرقية، اليوم، من ضبط ثروت الحشاش وصديقه وبحيازتهما بندقية خرطوش قبل ترويجهما 27 كيلو بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء خالد يحى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد قيام الرائد أحمد بهى رئيس مكافحة مخدرات فاقوس بناء على تحريات سرية وإذن من النيابة العامة، من ضبط "ثروت م ا" وشهرته ثروت الحشاش 32 سنة عاطل ومقيم بندر أبو كبير وصديقه "معاذ م م ع" 28 سنة عاطل ومقيم المنشية الجديدة بندر أبوكبير أثناء استقلالهما السيارة رقم 9371 ر و أ وبحوزتهما عدد ( 9 ) لفافات كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر، تزن حوالى ( 27 ) كيلو جرام، وبندقية خرطوش تحمل رقم 0574/ 15 وعدد ( 3 ) طلقات لذات العيار، ومبلغ مالى 300 جنيه وتليفون محمول، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة تحت تصرف النيابة العامة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 24847 جنايات مركز فاقوس لسنة 2015، جارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي