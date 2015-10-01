سقوط "الحشاش" وصديقه بحوزتهما 27 كيلو بانجو وبندقية خرطوش فى الشرقية

تمكن الرائد أحمد بهى رئيس مكافحة مخدرات فاقوس بالشرقية، اليوم، من ضبط ثروت الحشاش وصديقه وبحيازتهما بندقية خرطوش قبل ترويجهما 27 كيلو بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء خالد يحى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد قيام الرائد أحمد بهى رئيس مكافحة مخدرات فاقوس بناء على تحريات سرية وإذن من النيابة العامة، من ضبط "ثروت م ا" وشهرته ثروت الحشاش 32 سنة عاطل ومقيم بندر أبو كبير وصديقه "معاذ م م ع" 28 سنة عاطل ومقيم المنشية الجديدة بندر أبوكبير أثناء استقلالهما السيارة رقم 9371 ر و أ مصر وبحوزتهما عدد ( 9 ) لفافات كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر، تزن حوالى ( 27 ) كيلو جرام، وبندقية خرطوش تحمل رقم 0574/ 15 وعدد ( 3 ) طلقات لذات العيار، ومبلغ مالى 300 جنيه وتليفون محمول، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة تحت تصرف النيابة العامة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 24847 جنايات مركز فاقوس لسنة 2015، جارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.