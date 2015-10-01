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العليا للانتخابات: 81 منظمة منها 6 أجنبية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015

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العليا للانتخابات: 81 منظمة منها 6 أجنبية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015 العليا للانتخابات: 81 منظمة منها 6 أجنبية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015

1 أكتوبر 2015 | 11:17 صباحاً

المستشار عمر مروان

قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن عدد المنظمات والجمعيات المحلية المصرية التي ستقوم بالإشراف على انتخابات مجلس النواب لعام 2015 بلغ 81 منظمة، صدر لهم 17 ألف و465 تصريح.

وأضاف مروان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات،بحضور السفير اﻷلماني والوفد المرافق له للاطلاع على آخر مستجدات العملية اﻻنتخابية، أن عدد المنظمات اﻷجنبية وصل لـ 6 منظمات منهم 546 متابع، و171 مترجم، وبذلك يصبح إجمالي المشرفين على العملية اﻻنتخابية 717 متابع من دول أمريكا والسويد وإفريقيا وغيرها.

وأشار إلي أن اﻻتحاد اﻷوروبى أرسل بالفعل أسماء المراقبين الذين سيقومون بمتابعة اﻻنتخابات البرلمانية.

عاجل 2015-10-01

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