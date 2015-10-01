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5 نصائح لمساعدة طفلك على النجاح والتفوق

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5 نصائح لمساعدة طفلك على النجاح والتفوق 5 نصائح لمساعدة طفلك على النجاح والتفوق
مع بداية العام الدراسى يحرص الأهل على تشجيع أطفالهم لتحقيق النجاح والتفوق ولكن تبقى هناك مشكلة، عن كيفية تحقيق التوازن بين دفع الطفل للنجاح دون التأثير على صحته النفسية ودون تنفيره من المذاكرة.

عن أفضل الطرق لتحقيق ذلك التوازن يقدم أستاذ طب وسلوك الأطفال وعضو الجمعية المصرية لصحة وسلامة الطفل، الدكتور طلعت حسن سالم عددًا من النصائح المهمة وهى:

- عدم ترهيب الطفل بالمسئوليات التى تنتظره مع بداية العام الدراسى، والتركيز على الأمور الجيدة التى قد يحصل عليها من المدرسة.
>- فى بداية أسابيع الدراسة يجب ألا نضغط على الطفل أو ندفعه للمذاكرة لعدد ساعات طويلة ومتواصلة.
>- عند بداية المذاكرة يجب أن نهيئ المناخ الجيد المحيط بالطفل، ونحرص على تميزه بالهدوء وبعده عن مصادر الإلهاء، كالتليفزيون أو تواجد أشخاص كثيرة بجواره.
>- الاهتمام بتغذية الطفل والحرص على إمداده بالغذاء الغنى بعنصر الحديد فهذا العنصر يرفع من معدل الذكاء والاستيعاب لدى الأطفال لأكثر من 30%.
>- الحرص على عدم دفع الطفل لحفظ معلومات دون فهمها، فالاستيعاب الجيد هو الوسيلة الناجحة التى تمكنه من حفظ المعلومات والقدرة على استرجاعها بصورة جيدة فيما بعد.
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