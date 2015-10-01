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وزير البترول يستعرض تنفيذ مستودعات البوتاجاز لمواجهة فصل الشتاء

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وزير البترول يستعرض تنفيذ مستودعات البوتاجاز لمواجهة فصل الشتاء وزير البترول يستعرض تنفيذ مستودعات البوتاجاز لمواجهة فصل الشتاء

1 أكتوبر 2015 | 10:26 صباحاً

استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، موقف تنفيذ مستودعات البوتاجاز الجارى إنشائها والتى تشمل 7 مستودعات كروية بالأسكندرية بسعة تخزين 4ر8 ألف طن  و4 مستودعات بمحافظة سوهاج بسعة تخزين 5ر6 ألف طن، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لخط أنابيب البوتاجاز الذى يربط ميناء وادى فيران بطلمبات شركة بتروبل ومنها إلى خط عبر الخليج ورأس بكر بطول 13 كيلو متر والذى أوشكت شركة أنابيب البترول على الانتهاء منه وذلك لتغذية محافظات الصعيد بالبوتاجاز.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات قبل حلول فصل الشتاء الهدف منها توفير منتج البوتاجاز للمواطنين بدون اختناقات فى إطار تطوير الخدمات المقدمة من قطاع البترول لجموع الشعب المصرى.

وذلك فى إطار استعدادات قطاع البترول لتوفير البوتاجاز للمواطنين خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى متابعة مشروعات مستودعات البوتاجاز الجارى تنفيذها ، وكذلك متابعة أعمال تطوير بعض موانئ استقبال البوتاجاز، مشيراً إلى دخول مينائى الدخيلة ووادى فيران كمينائين جديدين بالإضافة إلى الموانئ الثلاثة الأخرى فى الأسكندرية والسويس وشقير لتحقيق التوزيع الجغرافى الأمثل لاستقبال شحنات البوتاجاز المستوردة خلال فصل الشتاء تحسباً لتغيرات الأحوال الجوية والطقس.

 

عاجل 2015-10-01

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