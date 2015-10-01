مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين نقل في الوادى الجديد‎

لقى شخصان مصرعهما، إثر حادث تصادم بمنطقة الكيلو 25 طريق “الفرافرة- الواحات البحرية”.

وكان اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا يُفيد بوصول جثتين إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين اصطدام سيارة نصف نقل، بسيارة نقل كبيرة بمقطورة متوقفة في كمين حرس الحدود بمركز الفرافرة، بمنطقة الكيلو 25 طريق “الفرافرة- الواحات البحرية”، مما أسفر عن مصرع قائدها ومساعده، وهما:” محمد عبدالله أحمد عوض”، 25 عامًا-سائق، و”أحمد زكي عيد عوض”، 23 عامًا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، على الفور، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وجاري تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيقات