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وزير التعليم: بدء تطبيق الغياب الإلكترونى على طلاب الثانوية خلال أسبوع

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وزير التعليم: بدء تطبيق الغياب الإلكترونى على طلاب الثانوية خلال أسبوع وزير التعليم: بدء تطبيق الغياب الإلكترونى على طلاب الثانوية خلال أسبوع

1 أكتوبر 2015 | 10:40 صباحاً

قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة استقرت على منح 10 درجات للطلاب على الحضور والسلوك، وأنه يتم الآن وضع قواعد لها لتحديد آلياتها خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه سيتم تطبيق منظومة الغياب الإلكترونى على طلاب الثانوية العامة نهاية الأسبوع المقبل. وأضاف أن الوزارة تسابق الزمن، فى النهوض بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أنه يختار المدارس العشوائية فى زياراته، لكونها تحتاج إلى نظرة واهتمام من جانب الوزارة، وأن الوزارة لا يوجد لديها مشكلة فى مواجة مشكلات التعليم. وأشار الشربينى، خلال المؤتمر الصحفى الأول له بعد توليه الحقيبة الوزارية، إلى أن هناك مشكلات فى المنظومة ولدينا آليات لحلها، مشيرا إلى أن هناك تركيزا من جانب الوزارة على انضباط الطالب والمعلم داخل المدرسة، موضحا أن القيادات والمعلمين من الصعب تغيير مفهومه السابق وهذه طبيعة البشر. وأوضح أن الوزارة لديها لقاء الآن مع المجلس الاستشارى برئاسة الجمهورية، لمناقشة الأوضاع والضوابط الخاصة بهذا القرار يحتوى على كل التفاصيل الخاصة بقرار منح 10 درجات السلوك.


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عاجل 2015-10-01

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