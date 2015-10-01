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ضبط 5،5 طن بنزين 80 قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج‎

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ضبط 5،5 طن بنزين 80 قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج‎ ضبط 5،5 طن بنزين 80 قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج‎

صورة أرشيفية

قامت مديرية بسوهاج، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية، ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري، بحملاتٍ مُكبرة، والتي أسفرت عن ضبط 5،5 طن بنزين 80، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء داخل إحدى محطات تموين السيارات، وجراكن معبأة بالبنزين مع مواطنين، وتم تحرير عدد 10 محاضر، وتم العرض على النيابة المُختصة للتصرف.

وتم تحرير عدد 9محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وقدرها 276كجم، فضلًا عن تحرير عدد 83 محضر مُتنوع للمخابز المُخالفة، والتي تنوعت ما بين:” عدم إعلان عن موعيد التشغيل- نقص وزن- عدم انتظام سجلات الحركة- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- وتحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات” .

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية، وضبط الأسواق، وتفعيل الدور الرقابي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

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