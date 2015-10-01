ارتفاع وفيات حادث منى من الحجاج المصريين إلى 83 حالة و عدد المفقودين 80 حاجًا

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رئيس بعثة الحج الرسمية ارتفاع حالات الوفاة للحجاج المصريين فى حادث التدافع بمنى إلى 83 متوفيا من مختلف البعثات وانخفاض المفقودين إلى 80 مفقودا، وكذلك العثورعلى ثلاثة من المتغيبين.

> وأوضح وزير الأوقاف في تصريح لـ “أ. ش. أ” أن الـ 83 وفاة من الحجاج المصريين بالحادث بينهم 28 مبلغا بهم من بعثة وزارة التضامن “حج الجمعيات و23 من بعثة حج السياحة و10 متوفين من حجاج القرعة”.

> فيما بلغ عدد الحجاج الفرادي وحجاج الداخل المبلغ عنهم بمعرفة بعض المواطنين المصريين للواء سيد ماهر الرئيس التنفيذي للبعثة 22 متوفيا ليبلغ العدد الإجمالى للمتوفين 83.

> وبالنسبة للمتغيبين عن بعثاتهم والمتخلفين عنها والمفقودين أوضح الوزير أن عددهم 80 من بينهم 30 مفقودا من بعثة وزارة التضامن “حج الجمعيات” و26 من بعثة وزارة السياحة و12 من بعثة وزارة الداخلية ”حج القرعة” إضافة إلى 12 مفقودا ومتغيبا مبلغا عنهم من المواطنين من الحجاج الفرادي وحجاج الداخل.

> كما كشف وزير الأوقاف عن أنه تم العثور على ثلاثة من الحجاج المتغيبين، وهم نادية محمد عبد الغني عبد الرازق 57 عاما من بعثة السياحة ومعزوزة محمد مدبولي رمضان 59 عاما، وكانت بالعناية المركزة بمستشفىمنى، وأحمد محمد محمود الخطيب 85 عاما، وكان بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة.

> وأشار إلى أن بعثة الحج تواصل عملها لحصر المتوفين والمفقودين وتدقيق ذلك ببيانات موثقة وإعلانها.

أ ش أ