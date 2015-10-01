76 فكرة مبتكرة بمختبر الإبداع الأول لمواصلات الإمارات

نظمت مؤسسة مواصلات الإمارات برعاية معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات، وبحضور محمد عبد الله الجرمن، المدير العام للمؤسسة، وحصة بوحميد، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، مختبر الإبداع الأول أخيراً، بمشاركة 50 مشاركاً من المديرين التنفيذيين، وعدد من موظفي المؤسسة في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي، وقد بلغت حصيلة الأفكار الإبداعية والابتكارية المتميزة التي توصل إليها قيادات المؤسسة في المختبر إبداع 76 فكرة مختلفة ومتنوعة، ما يسهم في تحقيق مستوى 7 نجوم في جودة الخدمات المقدمة لعملاء المؤسسة وفي العلاقة المتبادلة معهم.

تعميم

وافتتح أعمال المختبر محمد عبد الله الجرمن، مؤكداً أن تنظيم الفعالية جاء استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعميم تجربة مختبر الإبداع الحكومي في سبيل احتضان الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع رائدة، تسهم في دفع عجلة التقدم والريادة، لوضع الإمارات في مصاف أفضل دول العالم بحلول عام 2021، موضحاً أن عقد المختبر يندرج ضمن تنفيذ المتطلبات الخاصة باستراتيجية مواصلات الإمارات للابتكار التي تشمل خطة شاملة ومتكاملة بعيد المدى لترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع بين الموظفين، وتطبيقها على جميع الخدمات المقدمة من مراكز أعمالها ووحداتها المختلفة.

وأضاف الجرمن أن استهداف المختبر لمحوري «خدمات سبعة نجوم» و«علاقات سبعة نجوم» يأتي سعياً لأن تكون مواصلات الإمارات جهة معيارية في تقديم الخدمات لقاعدة عملائها وبناء العلاقات وتطويرها لمصلحتهم وفق هذه المواصفات المتقدمة، وذلك من خلال الأفكار التي طرحها أعضاء المجموعات الست التي تم تشكيلها لمناقشة حزمة من المحاور الفرعية المتمثلة في جودة الخدمات والكوادر الوظيفية، والخدمات الفنية والتخصصية، وآليات التواصل، وفعالية التواصل.

وذكر الجرمن أن الإبداع والابتكار يعتبران عنصرين أساسيين لاستراتيجية نمو أية شركة أو مؤسسة ناجحة وراسخة، مشيراً إلى أنهما يوفران مساحات واسعة لجميع الموظفين بمختلف فئاتهم الوظيفية، لتقديم الأفكار الإبداعية، عبر مجموعة متميزة من البرامج والمبادرات، بهدف الوصول إلى مستوى 7 نجوم في الخدمات والعلاقات، وتطوير أسلوب عمل يؤدي في النهاية إلى التفوق على توقعات العملاء، وضمان الحفاظ على العملاء الحاليين، واستقطاب المزيد من العملاء الجدد.

تجسيد

وصرح المدير العام لمواصلات الإمارات بأن البرامج والمبادرات التي تنفذّها المؤسسة لتجسيد استراتيجيتها في مجال الابتكار تستند إلى عدد من المزايا التي تنفرد بها عن غيرها، ومن ذلك تقديم 38 خدمة متنوعة، لنحو 840 عميلاً من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الوطنية، ما يجعلها في سباق من التحدي في بيئة تنافسية سريعة التغير من ناحية، ولكنها ملأى كذلك بالفرص السانحة للتطوير والتحسين من ناحية أخرى، فضلاً عن نقاط القوة التي تملكها المؤسسة من حيث نطاق الانتشار وضخامة الأسطول وارتفاع عدد الموارد البشرية العاملة وتنوع اختصاصاتها.

أفكار

وخرج مختبر إبداع مواصلات الإمارات بعدد من الأفكار الإبداعية التي ترجمت إلى مبادرات ومشاريع تسهم في الاستجابة لتوجهات حكومة دولة الإمارات فيما يتعلق بإسعاد المتعاملين والارتقاء بالخدمات الحكومية، من بينها خدمة «نصلك أينما كنت» التي توفّر لعملاء مواصلات الإمارات الوقت والجهد، حيث يتم تقديم الخدمة أينما كان العميل، إلى جانب تخصيص صفحة إلكترونية لعملاء المؤسسة على موقعها الإلكتروني، على أن يتم ربط الصفحة بالتطبيق الذكي الخاص بها، وتوفير خدمات نقل فاخرة للطلبة، إضافة إلى تنفيذ برنامج ولاء للمتعاملين يسهم في تعميق العلاقات مع شركاء المؤسسة وضمان راحة العملاء.

إحصاءات

تخلّل جدول أعمال المختبر عرض لآراء الموظفين والمتعاملين في الخدمات الحالية وتوقعاتهم المستقبلية للخدمات المقدمة، إلى جانب استعراض الإحصاءات والبيانات في مجال الخدمات والعلاقات ومستويات إسعاد المتعاملين، ومناقشة التحديات الحالية. كما تم عقد جلسة عصف ذهني لاقتراح الحلول والبرامج والمبادرات.