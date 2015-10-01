رئيس بعثة السياحة يحيل خمس شركات سياحية للتحقيق لتقصيرها فى خدمة الحجاج

أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، أن محمد شعلان رئيس بعثة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة قرر إحالة 5 شركات سياحية للتحقيق، بسبب مخالفتها بعدم إخطار وزارة السياحة ببرنامجها لحج الفرادى وتقصيرها تجاه الحجاج.

وقال البيان، إنه فور انتهاء التحقيقات ستعلن وزارة السياحة والبعثة الرسمية للحج نتائج التحقيقات والعقوبات التى سيتم توقعيها على الشركات المخالفة.

وأكد شعلان أنه كلف اللجان النوعية باستمرار متابعة أداء جميع الشركات وموافاته بأى مخالفة أو تقصير.

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