المجتمعات العمرانية تطرح مزادين و5 مناقصات فى 5 مدن جديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى أجهزة عدد من المدن الجديدة، عن طرح عدد من المناقصات، والمزادات، لمجموعة من المشروعات الخدمية، والاستثمارية المختلفة لخدمة المواطنين، وذلك فى إطار حرص الهيئة على توفير وتطوير كافة الخدمات، ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حسب بيان اليوم، إنه سيتم طرح الكافتيريا المقامة بمنطقة الاستقبال المحيطة بالجهاز بمسطح 1180م2 } الكافيتريا + منطقة المظلة + المنطقة المكشوفة + منطقة انتظار السيارات { وذلك بنظام مقابل الانتفاع لمدة ثلاث سنوات بالمزاد العلنى، كما أعلن أنه سيتم طرح أعمال توريد قطع غيار، ومهمات لزوم أعمال صيانة أعمدة الشوارع، والحدائق، ومبنى الجهاز، والمبانى التابعة له، وذلك فى مناقصة عامة.

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه سيتم طرح مبنى المخبز البلدى المجهز بالمعدات بمساحة (560م2)، ومساحة المبنى (150م2)، والكائن بإسكان الشباب (63م2)، وذلك بنظام مقابل الانتفاع لمدة ثلاث سنوات بالمزاد العلنى.

وأوضح المهندس عادل سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم طرح أعمال تشغيل، وصيانة، وحراسة بركة الأكسدة المطورة رقم (1)، والبركة اللاهوائية رقم (3)، والبنية الأساسية لغمر 2000 فدان، بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ولفت المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أنه سيتم طرح أعمال تنفيذ شبكة كهرباء الجهد المنخفض لعمارات الإسكان الاجتماعى بالمدينة موقع (2) جنوب إسكان التعاونيات، وشمال إسكان المستقبل بعدد (27) عمارة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأشار المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم طرح مناقصتين وتشمل، أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من أشجار وشجيرات ونخيل وأحواض زهور لمنطقة الياسمين (2، 4، 6، 8)، بالتجمع الأول، بالمدينة، بالإضافة إلى أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها وشبكات الرى بمنطقة النرجس (7، 8، عمارات)، بالتجمع الخامس، بالمدينة.