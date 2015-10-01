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العليا للانتخابات: 103 لجان عامة و5460 مركزا انتخابيا بالمرحلة الأولى

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العليا للانتخابات: 103 لجان عامة و5460 مركزا انتخابيا بالمرحلة الأولى العليا للانتخابات: 103 لجان عامة و5460 مركزا انتخابيا بالمرحلة الأولى
قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015، والتى ستجرى داخل يومى 18 و19 أكتوبر تضم 103 لجان عامة يندرج تحتها 5460 مركزا انتخابيا، يضم كل مركز عددا من اللجان الفرعية.

وأضاف مروان خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين صباح اليوم الخميس، أن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات تحت إشراف المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة تقوم بمراجعة "بروفات" لأسماء المرشحين فى المرحلة الأولى للعملية الانتخابية قبل طباعتها على بطاقات إبداء الرأى، ما عدا الأسماء التى ما زالت تحت نظر القضاء.

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مصر 365

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