وزير التعليم يجرى اتصالا بالمعلمة المعتدى عليها بالمنيب

قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بـ"منى عبد الجواد" المعلمة التى تم التعدى عليها من قبل أولياء أمور داخل مدرسة اليسر بمنطقة المنيب للاطمئنان عليها.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن بديوان الوزارة، أنه تم منح تعليمات شديدة لا تقبل النقاش أو الجدال إلى مديرى المديريات بضرورة المرور على المدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لديها خطة كبيرة خاصة بتدريب المعلمين، تعمل عليها مراكز البحوث على أن يتم اعتمادها خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنه يعمل حتى آخر لحظة ولا يعمل بالقطعة وذلك على حد وصفه.

وقال الشربينى، إنه تم منح تعليمات إلى المدارس التى يوجد فيها أماكن لممارسة الأنشطة بتفعيلها، مشيرا إلى أنه تم حظر استبدال حصص الأنشطة بحصص أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع برتوكول مع وزارة الشباب لاستغلال مراكز الشباب للمارسة الأنشطة داخلها من قبل طلاب المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم الاستفادة من مراكز الشباب القريبة من المدارس، إضافة إلى التعاون مع وزارة الثقافة للاستفادة من الكتب الموجودة فى الهيئة العامة للكتاب لمساعدة الطلاب وتزويد درجات الولاء.

وفيما يتعلق بالتعليم الفنى، أكد الهلالى أن هناك اهتمام كبير من قبل الوزارة، موضحا الوزارة ستعمل على قدر الإمكان على ربط التعليم الفنى بسوق العمل، مشيرا سيتم تعيين وزير للتعليم الفنى، مؤكدا أن الوزارة لديها خطة طموحة خاصة بالأبنية التعليمية، مشيرا إلى أن بعض الأماكن لديها توجد فيها كثافات عالية وتسعى الوزارة إلى تقليل تلك الكثافات عن طريق زيادة عدد المدارس بالتنسيق مع جهات المجتمع المدنى لرفع نسب المدارس التى تدخل الخدمة سنويا بنسبة تصل إلى 30% على سبيل المثال.